Nieuw geslacht vlinders genoemd naar Sauron, het boze oog uit "The lord of the rings"

Sauron, een naam die alle wezens in Midden-Aarde doet sidderen en beven, en bij uitbreiding alle fans van het universum van de Britse schrijver J.R.R. Tolkien. Hij is dé grote slechterik, de bron van alle kwaad. Een kwaad dat wordt verpersoonlijkt door het brandende, spiedende oog van Sauron. "Je wandelt niet gewoon even Mordor binnen" is een van de vele bekende uitspraken uit "The lord of the rings". Want het Grote Oog in het dorre, desolate Mordor ziet álles.