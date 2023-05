Politiebewaking op Zavo-school na dodelijke vechtpartij in Zaventem, directeur: "Moeten op alles voorbereid zijn"

Op de Zavo-school én in de stationsbuurt in Zaventem, waar vrijdag tijdens een gevecht tussen groepjes jongeren een dodelijk ongeval plaatsvond, is vandaag politie aanwezig om de veiligheid van alle schoolgaande jongeren te garanderen. Dat is nodig omdat er na het incident berichten via sociale media circuleerden over mogelijke wraakacties. "We moeten op alles voorbereid zijn. De politie kan moeilijk inschatten hoe groot de dreiging effectief is, maar wij nog veel minder", zegt Kurt Gommers, directeur van het ZAVO.