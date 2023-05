Ook Beringen gaat voor veilig verkeer en ondertekent charter

"Beringen is de 147ste gemeente in Vlaanderen die het SAVE-charter ondertekend, dat betekent dat zowat de helft van alle Vlaamse gemeenten zich al engageerde voor een veiliger verkeer", legt Koen Van Wonterghem van Ouders van Verongelukte Kinderen uit. "Maar in Limburg is Beringen nog maar de 10de gemeente die dat doet. Hopelijk zijn er nog meer gemeenten die het voorbeeld van Beringen nu willen volgen."

Gemeenten die kunnen aantonen dat ze de verschillende doelstellingen van het SAVE-actieplan behaald hebben, krijgen een SAVE-label. In Limburg hebben alleen Dilsen-Stokkem en Riemst zo'n label ontvangen van Ouders van Verongelukte Kinderen.