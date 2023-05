Ouders sluiten zelf schoolstraat af in Koekelberg: "Verkeerssituatie is hier soms pure horror"

Aan de Unescoschool in Koekelberg sluiten de ouders vandaag zelf de schoolstraat af. De gemeente had beloofd om elke schooldag tussen 8 uur en 8.30 uur de toegang tot het parkeergedeelte van de straat met nadarhekken of een slagboom af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, maar dit gebeurt erg sporadisch. "Gemiddeld maar één keer per week", zegt Julie Vanheuverzwijn, één van de initiatiefnemende ouders.