Gehandicaptenparkeerkaart aanvragen kan maanden duren: "Mijn schoonvader was overleden vóór zijn dossier werd goedgekeurd"

Uiteindelijk is de parkeerkaart niet meer nodig, want op 17 maart overlijdt de schoonvader van Patrick. "En ook dan hebben we geen bericht gekregen dat het dossier werd afgesloten. En we kregen ook geen excuses omdat het dossier zo lang heeft aangesleept."

Achteraf blijkt dat Patrick eventueel beroep had kunnen doen op een spoedprocedure voor een parkeerkaart. "Maar nooit heeft iemand gesproken over zo'n spoedprocedure, dus ik wist niet dat die bestond. Bovendien is dat ook voor mensen die terminaal zijn en dat was mijn schoonvader niet."