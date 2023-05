Al meer dan 3.500 zwemmers tekenen petitie tegen beperkte openingsuren Antwerpse openluchtzwembaden

Eén van de bekende gezichten die hun schouders mee onder de protestactie zetten, is actrice Tine Embrechts. Zij is vaste klant van de zwemvijver in het Boekenbergpark in Deurne. "Dit is een slag in het gezicht van alle Antwerpenaren die hun hartje ophalen aan zwemmen in openlucht", klinkt het fel, "en dat in tijden waarin de zomers steeds warmer worden en niet iedereen de luxe heeft om in zijn tuin een zwembadje te installeren."

Volgens de actrice is er vandaag net meer nood aan zwemwater in Antwerpen. "Er zijn zoveel mensen die - zeker sinds covid - de rust hebben ontdekt van dat buiten zwemmen. We voelen allemaal dat we weer meer nood hebben aan tot rust komen in de natuur. De weinige plekjes in Antwerpen waar dat kan, gaan ze nu gesloten houden. Als er een tekort aan redders is, moet je dat als stadsbestuur toch kunnen oplossen? Wij zwemmers vinden het een onbegrijpelijke beslissing", vertelt Embrechts.