Problemen met energiecontracten door nieuwe software blijven aanslepen: minstens 100.000 mensen en bedrijven getroffen

Claessens is niet de enige die met zijn energiecontract in een sukkelstraatje zit. Ontbrekende of laattijdige facturering, waarbij klanten tot een jaar lang geen enkele aanrekening ontvangen, onbegrijpelijk hoge of lage voorschotten, chaotische leverancierswissels met klanten die én van hun oude én van hun nieuwe leverancier voorschotfacturen ontvangen, ontbrekende meterstanden... we kregen tientallen getuigenissen binnen. Waarbij overigens niet altijd duidelijk is of het probleem bij de leveranciers of de netbeheerder ligt. Want ook bij de leveranciers loopt het één en het ander fout.