Sloop huizen rond Umicore in Hoboken begonnen, buurtbewoners reageren emotioneel: "Het lijkt een spookdorp"

Een andere inwoner die wel nog in de wijk woont, was ook eerst weigerachtig maar hij heeft nu toch beslist om z'n huis te verkopen. "Tegen het einde van het jaar ben ik hier weg", klinkt het. "Het is wel een beetje emotioneel, want ook ik heb hier mijn hele leven gewoond. Deze wijk was ooit een heel bruisende buurt waar het aangenaam wonen was, maar nu lijkt het wel een spookdorp zoals Doel. Daarom heb ik beslist om weg te trekken."

Tijdens deze eerste fase gaan in totaal 17 woningen tegen de grond. De afbraak van de overige 169 huizen start in het najaar. Uiteindelijk zal dat een groene zone met bos opleveren van 6 hectare.