Leegstaande school in Stokkem wordt omgebouwd tot wooncomplex 

Gisterenavond keurde de gemeenteraad van Dilsen-Stokkem de eerste fase goed van de Stadsgraaf. “Er komen in de eerste fase 60 woningen, waarvan 53 appartementen”, klinkt het bij Architect Frank Jaspers van Architectuur Depot Maasmechelen. “Stokkem is een historische stad. Die is heel lang binnen haar wallen opgesloten gebleven. Pas in de twintigste eeuw is ze voorbij de stadsomwalling beginnen uitbreiden. Ter hoogte van dit project was heel lange tijd het atheneum van Stokkem. Daarachter kwamen pas die twintigste-eeuwse woonwijken. En de aansluiting met het centrum is daardoor niet zo goed gerealiseerd. Ons project gaat dat wel doen. Het is echt een uitbreidingsproject.”