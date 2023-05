Na sterk inflatiejaar bekampen supermarkten elkaar toch met prijsdalingen: "Vooral een reclamestunt"

Na Lidl en Aldi, kondigt ook supermarktketen Carrefour aan de prijs van een aantal basisproducten te verlagen. Dat doet het naar eigen zeggen voor een anti-inflatiecampagne. Is het inflatiespook na een bewogen jaar verjaagd of is er iets anders gaande? "Het gaat om een daling bij misschien honderd producten van de 30.000 die in een grote supermarkt staan", nuanceert professor Marketing en retailexpert Els Breugelmans.