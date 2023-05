Turkse stembusgang leidt tot tumult en vechtpartij in Amsterdam

In Amsterdam is de politie gisterenavond tussenbeide moeten komen in een kiesbureau, waar Turken voor de verkiezingen konden gaan stemmen. Tegen sluitingstijd ontstond er een ruzie tussen vertegenwoordigers van twee politieke partijen. In Turkije vinden de verkiezingen volgende week pas plaats, maar Turken die in het buitenland wonen kunnen eerder al gaan stemmen.