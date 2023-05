Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoi krijgt Ultima voor Algemene Culturele Verdienste voor zijn hele carrière

Choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui is een grote naam in de internationale danswereld. Hij is één van de meest toonaangevende en originele choreografen van zijn generatie. Cherkaoui slaagt erin om met eigenzinnige hedendaagse dans een breed publiek te bereiken, onder meer door opvallende samenwerkingen met popsterren als Lady Gaga en Beyoncé. Hij maakte recent ook de choreografieën voor "Rebel", de film van Adil El Arbi en Bilall Fallah over Syriëstrijders.

Voor zijn werk heeft Cherkaoui al tal van prijzen gewonnen, waaronder de Prix Benois de la Danse, twee Olivier Awards en drie titels van "choreograaf van het jaar" door het Magazine Tanz. Sinds 2014 is hij commandeur in de Kroonorde, een belangrijke Belgische onderscheiding.

Vanuit de Vlaamse gemeenschap krijgt Cherkaoui op 16 mei de Ultima voor Algemene Culturele Verdienste, waarbij een cheque hoort van 20.000 euro. "Dans in Vlaanderen staat op een zeldzaam hoog niveau en dat is de laatste 20 jaar in niet onbelangrijke mate te danken aan Sidi Larbi Cherkaoui. Zijn werk is poëtisch, breed, vernieuwend en slaagt erin om hedendaagse dans naar een breed publiek uit te dragen", zo motiveert de jury die keuze.

De jury kent deze Ultima toe voor het volledige oeuvre van Cherkaoui, maar ze wijst erop dat 2022 een sleuteljaar is geweest in zijn carrière. "Sidi Larbi heeft Opera Ballet Vlaanderen ingeruild voor Le Grand Théâtre de Genève in Zwitserland, waar hij artistiek directeur is geworden van de balletafdeling, maar blijft verbonden aan Opera Ballet Vlaanderen als choreograaf-regisseur.” ​ ​ ​