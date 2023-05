Vanaf nu ook deelfietsen langs de N8

De oranje deelfietsen staan aan de bushaltes. Aan elke bushalte staan er vier. Het gaat over de bushaltes Myosotis in Beauvoorde, de Nieuwe Herberg in Alveringem, de Gapaard in Pollinkhove en De Sceure in Oostvleteren.

Je kan de fietsen reserveren en openmaken via de app van het deelfietsenplatform Donkey Republic. Voor korte ritten betaal je een halve euro per kwartier. Voor een halve dag betaal je niet meer dan 2,5 euro.

Geert Sanders, de algemeen directeur van de WVI, denkt dat vooral studenten en toeristen de deelfietsen zullen gebruiken. "Stel nu dat je naar de Sint-Sixtusabdij van WestVleteren wil. Dan neem je de trein tot in Veurne, daarna de bus tot aan De Sceure en daarna kan je met de fiets verder tot aan de abdij. Je kan je fiets daar ook achterlaten als je dat wil, want daar is ook een drop-off zone."