Minderjarige verdachte geïdentificeerd die tientallen auto's en gevels bekladde in Ekeren 

Een minderjarige jongen wordt verdacht van het bekladden van heel wat auto's en huizen in de wijk Schoonbroek in Ekeren met verf en een dikke stift. De jongeman werd opgespoord na een resem klachten en wordt binnenkort verhoord. Intussen kreeg de politie al een twintigtal klachten binnen van slachtoffers.

"Wie het slachtoffer werd, moet daar zeker aangifte van doen bij ons. Later zal moeten blijken in welke mate de schoonmaakkosten op de dader kunnen worden verhaald", legt Willem Migom, de woordvoerder van de Antwerpse politie, uit. Omdat er ook verschillende hakenkruisen werden geschilderd gaat de politie ook onderzoeken in hoeverre de jongeman haatdragende motieven had om dat te doen.