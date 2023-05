Een vergeten "geheugensteuntje": borden voor parkeren en stilstaan moeten binnenkort niet meer op oranje paaltjes staan

Allicht heb je er nog niet al te veel bij stilgestaan, bij de kleur van paaltjes waaraan verkeersborden gevestigd zijn. Maar toch blijken daar regels rond te bestaan. De bordjes die te maken hebben met parkeren of stilstaan, bijvoorbeeld. Was jij ervan op de hoogte dat die paaltjes oranje zijn, en dat die oranje kleur zelfs verplicht is? Alleszins toch volgens de letter van het verkeersreglement.

Verkeersborden over parkeren of stilstaan moeten dus aan een felgekleurde oranje paal hangen of een oranje achterkant hebben. Nu je dat weet, kan je het meteen weer vergeten, want die verplichte oranje kleur, die verdwijnt binnenkort. Hoe zit dat allemaal in elkaar?