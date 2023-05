Vietnam registreert recordtemperatuur van 44,1 graden

Het is lang niet overal even warm in Vietnam. Er zijn erg grote temperatuurverschillen tussen het noorden en het zuiden van het land. Toch is het er overal minstens 3 tot 4 graden warmer dan gewoonlijk.

Ook in heel wat buurlanden werden afgelopen weekend hitterecords opgetekend. In Laos, ten noorden van Vietnam, bijvoorbeeld. Zaterdag was het in de stad Luang Prabang 43,5 graden Celsius. Daarmee werd het vorige hitterecord van 42,7 graden gebroken.