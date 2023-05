Vijftigtal moedige bedevaarders uit West-Vlaanderen stappen 90 kilometer naar Halle

"Het is al mijn vijftiende bedevaart", vertelt Steven Teerlinck. Hij was vrijdagnamiddag vertrokken vanuit Wielsbeke, in West-Vlaanderen, voor een tocht van bijna 90 kilometer naar Halle. Onderweg sloten nog verschillende bedevaarders bij de groep aan. "Dit jaar verliep de tocht echt wel moeilijker dan de vorige keren", zegt Steven. "Ik had meer last van de benen en blaren op mijn voeten. Maar je hebt een doel voor ogen en je wil er absoluut geraken. Het is ook goed dat je in groep bent en mekaar zo mee vooruit trekt. Nu de vermoeidheid toeslaat, denk ik wel eens, dit is de laatste keer, maar als de periode er weer aankomt, stap ik wellicht weer mee. Deze bedevaart is ooit begonnen als een uitdaging en nu doe ik het ieder jaar als persoonlijke intentie, voor mezelf, mijn vriendin, mijn familie", zegt Steven nog.