Vlaamse regering verplicht leefloners om zich in te schrijven bij VDAB

Ministers Brouns en Somers willen de inschakeling van de VDAB nu een vaste basis geven. "Om meer leefloners aan de slag te krijgen, willen we de inschrijvingsplicht bij de VDAB decretaal verankeren en gaan we objectieve richtlijnen uitwerken voor de OCMW's over wie arbeidsgeschikt is en wie niet. Ook de Oekraïense vluchtelingen in Vlaanderen zullen we daarmee bereiken", zegt Brouns. "Daarnaast gaan we zorgen voor een betere informatie-uitwisseling tussen de OCMW's en de VDAB en willen we de drempel naar de VDAB-dienstverlening voor de leefloners verlagen."