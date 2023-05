Hoe doet Loreen het in de Scandinavische clash en wat met Nederland na de valse start? Dit is de eerste halve finale van het Songfestival 

Voor het Songfestival dit jaar zijn alle ogen gericht op Zweden. Loreen won al eens in 2012 met haar grote hit "Euphoria" en is dit jaar weer torenhoog favoriet. "Tattoo" is een donkere dance song waarin de Zweedse zingt over het afscheid proberen nemen van een noodlottige liefde.

Voor sommigen zal "Tattoo" de vergelijking met "Euphoria" niet doorstaan en de act is ook een beetje statisch. Maar dat Zweden met de vingers in de neus naar de finale gaat, lijkt een zekerheid. Meer nog: de kans is reëel dat Loreen zaterdag voor een tweede keer het Songfestival zal winnen. Daarmee zou ze de prestatie van de Ierse zanger Johnny Logan evenaren, die - tot nu toe als enige in de geschiedenis - twee keer als uitvoerder zegevierde (in 1980 en 1987) en daarmee de bijnaam "Mister Eurovision" kreeg.

"Ik probeer er niet zo veel aan te denken", vertelt Loreen aan VRT NWS. "Ik laat dat gevoel niet te veel binnendringen, ik behoud mijn focus. Mijn passie is om iets te creëren, ik wil dat mijn performance authentiek is. En om hier na 11 jaar opnieuw te staan, voelt als thuiskomen."