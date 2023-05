Europa worstelt met Natuurherstelwet: waarvoor dient de wet en waarom ziet de landbouw die niet graag komen?

Dat de plannen op dit moment nog vaag zijn, helpt niet om de onzekerheid weg te werken. "We weten nog niet welke inspanningen van elke lidstaat gevraagd zullen worden", klinkt het bij de Boerenbond. "Is dat pakweg 20 procent (het voorstel van de Commissie, red.) of 30 procent (het voorstel van het Europees Parlement)?" Het is ook nog niet duidelijk of die doelstelling voor het hele Europese grondgebied geldt, of dat elke lidstaat apart eraan zal moeten voldoen. In dat laatste geval "is de impact op de open ruimte in Vlaanderen veel groter dan in een land als Polen of Frankrijk, waar nog veel open ruimte is".