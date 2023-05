9 op de 10 jongeren zijn tevreden met hun leven, maar eenzaamheid en mentale klachten nemen toe: "Corona laat sporen na"

Ook in het onderwijs zijn er initiatieven die de veerkracht van jongeren moeten versterken. “Met recent nog initiatieven naar scholen zoals Geluk in de Klas, Expeditie Geluk en een onderzoek in samenwerking met het Departement Onderwijs om scholen te ondersteunen bij het opmaken van een preventief gezondheidsbeleid”, haalt de minister aan. “Ook federaal is er gewerkt om psychologische ondersteuning betaalbaar te maken, we bekijken hoe we dat in Vlaanderen nog beter kunnen uitrollen.”