Vredescomité pleit voor vrije dag op 8 mei en houdt vredesmars in Kortrijk

De witte mars in Kortrijk is een organisatie van het vredescomité. Door deze herdenking wil het comité voorkomen dat de geschiedenis zich herhaalt. Organisator Johan Mayeur: "We willen van 8 mei een herdenkingsdag maken. We willen de vrijheid vieren, verbindend werken, tegen polarisatie, tegen geweld, tegen onverdraagzaamheid. We moeten blij zijn zoals de toestand op vandaag is en ons ervan bewust zijn dat het niet mag mislopen. We moeten tijdig het signaal geven: laat het ons zo houden."