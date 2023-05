Dreigt uitstel voor proces Schild & Vrienden? Wrakingsverzoek ingediend tegen rechter

Twaalf september, dat was de dag waarop de zaak rond Schild & Vrienden zou worden behandeld door de correctionele rechtbank in Gent. Vorige week werd de zaak ingeleid en prikte de rechter die datum. Alleen probeerde burgerlijke partij Jihad Van Puymbroeck zich daartegen te verzetten. Zij trouwt namelijk in die periode en zit dan in het buitenland. "Het is niet mogelijk om voor elke partij een uitzondering te maken", luidde de reactie van de rechter toen.