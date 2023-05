Acht gevangenen leggen leven achter tralies in Hasselt vast met foto’s

Het is een beklijvende fotoreeks geworden met beelden over wachten, vrij zijn, de tijd doden, hopen en herinneren of net vergeten. "De vraag om foto’s te mogen maken kwam van één van de deelnemers zelf", zegt Nele Vanderstraeten van de Rode Antraciet, de organisatie die sport en culturele activiteiten binnen de vier muren begeleidt. “Het was een gevangene die erg geïnteresseerd was in fotografie die er graag meer mee wilde doen. We hebben aan fotografe Mies Cosemans gevraagd om het project te begeleiden. Ze gaf een aantal workshops over de technische aspecten van fotografie, maar ook het vertellen van hun verhaal kwam aan bod. Ik ben aangenaam verrast door het eindresultaat en de foto’s vertellen heel veel over het leven in de gevangenis.”