Antisemitische graffiti duikt opnieuw op in Ukkel

De graffiti in de Moscickilaan had Dilliès vorige zomer zelf verwijderd. Enkele maanden daarvoor verscheen er antisemitische graffiti in de Olmpjeslaan. Daarvoor waren er in de Kasteel de Walzinlaan ook al anti-Joodse boodschappen verschenen. "Dit is een aanslag op het leven van Joden in België, in ons gewest", zei Brussels parlementslid Viviane Teitelbaum (MR) daarover.