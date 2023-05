Asielcentrum in Jabbeke blijft langer open

Het asielcentrum opende in december 2022. Het centrum in Jabbeke vangt vooral mensen op die aan de start staan van hun asielprocedure. Dat zijn kwetsbare mensen die de medische en sociale screening in Brussel al volledig doorlopen hebben. De mensen blijven gemiddeld tussen de zes en negen weken in de noodopvang, in afwachting van een structurele opvangplaats. Om de nood nog altijd hoog is, wordt de opvang verlengd tot 31 maart 2024. Zo kan de winterperiode overbrugd worden.