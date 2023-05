Varkensbloed tegen de dorst? Bedrijf uit Zwevezele zuivert dierlijk bloed tot drinkbaar water

Het alternatief is een grote zuiveringsinstallatie die dagelijks voor 150.000 liter drinkbaar water moet zorgen. Dat water haalt het bedrijf uit dierlijk bloed. “Concreet gaan we tijdens het productieproces bloed indikken om het dan later vacuüm te gaan indrogen", legt Slee uit. "Tijdens dat proces komt waterdamp vrij vanuit het bloed. Dat laten we condenseren tot het opnieuw water is. Dat water zal nu gezuiverd worden dankzij de nieuwe waterzuiveringsinstallatie zodat het kan ingezet worden in het productieproces.” Het bedrijf zal het water vooral gebruiken voor het reinigen van de tanks.