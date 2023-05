Bewoners Vismarkt in Brussel verontrust over nieuw vastgoedproject

Brussels schepen van Stedenbouw Ans Persoons (one.brussels-Vooruit) wil de ongerustheid van de bewoners wegnemen. “Het hotelproject van Prowinko zal ongetwijfeld niet doorgaan”, zegt ze. “Ze wilden al die kleine panden verbinden en wij hebben hen duidelijk gemaakt dat we dat niet zagen zitten. Ik denk niet dat ze het nog zullen proberen. Wij hebben alvast niets meer van hen gehoord.”

Het project aan de Baksteenkaai rond het vroegere Castel de Rhodes ligt volgens de schepen inderdaad opnieuw op tafel. “We zijn het nog aan het onderzoeken, maar hebben al kunnen vaststellen dat het sterk verbeterd is ten opzichte van het eerste ontwerp, dat veel te dens was.” Ook het project in de Naam Jezusstraat wordt wellicht opnieuw naar de tekentafel verwezen. “Het lijkt ons te zwaar, maar we wachten eerst de overlegcommissie op 23 mei af.”

Volgens Persoons is het huidige college zich heel erg bewust van de historische waarde van dit karakteristieke plein. “Wij zijn heel voorzichtig. Er worden inderdaad veel projecten ingediend, maar in deze legislatuur is nog niets vergund waar de buurt problemen mee zou hebben. De nieuwbouw in de steegjes dateert uit vorige legislaturen.”

Een Bijzonder Bestemmingsplan is volgens Persoons niet nodig. “We zijn heel aandachtig, wat niet wil zeggen dat er geen nieuwe ontwikkeling mogelijk is. Maar we aanvaarden alleen projecten die bij het plein en de steegjes passen.”