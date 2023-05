Brandweer ruimt urenlang stookolie uit beek bij Steenakkerweg in Zottegem

De stookolie in de beek bij de Steenakkerweg in Zottegem werd zondag opgemerkt door een aantal buurtbewoners. Zij roken een sterke mazoutgeur en contacteerden de stadsdiensten. "De brandweer kwam gisteren onmiddellijk ter plaatse en maakte drie dammen met absorptieslangen die de stookolie opvangen”, vertelt burgemeester Evelien De Both (N-VA).

"Daarna is de brandweer nog twee uur lang bezig geweest met het doorspoelen van de beek. Op die manier wordt de stookolie sneller naar de slangen getrokken", legt De Both uit. "De grootste vervuiling is ondertussen al weg. Er kan dus geen vervuild water naar andere beken of waterlopen stromen. We onderzoeken nu nog of er geen stookolie in de bodem is getrokken. Als dat het geval is moeten we extra maatregelen nemen om de bodem op te ruimen."

De politie en de Vlaamse Milieumaatschappij kwamen ondertussen ook al ter plaatse om de situatie te onderzoeken. Hoe de stookolie in het water is terecht gekomen, is nog niet duidelijk.