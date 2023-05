Niet iedereen even tevreden met nieuwe Vlaamse Canon: "Hopelijk kan Pater Damiaan nog worden toegevoegd"

Bij de vrouwenvereniging Ferm zijn dan weer niks dan blije gezichten te zien. Niet biefstuk friet of balletjes in tomatensaus, maar "Ons kookboek", dat Ferm zelf uitgeeft, heeft de Canon gehaald.



"We zijn heel fier, maar niet verrast", zegt woordvoerster Caroline Audoor. "Ons boek is een deel van het culinair erfgoed. Al bijna 100 jaar lang worden het boek en de recepten doorgegeven, van moeder op dochter. Het is een bijbel met een aantal basistechnieken."



"In 2027 is het groot feest, want dan wordt "Ons kookboek" 100 jaar. We gaan nu de koppen bij elkaar steken over wat we hiermee kunnen doen. Het is sowieso een publieke erkenning van een verzameld werk door een middenveldorganisatie voor en door gezinnen."