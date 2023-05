CHECK- Hoeveel klimaatschade richt Delhaize werkelijk aan? De uitspraken van Anuna De Wever doorgelicht

In de studie gaat het vooral over de soja die via diervoeder omgezet wordt in vlees, eieren en zuivel, en niet over plantaardige sojaproducten voor menselijke consumptie. "De studie toont dus vooral een winst op verkoop van zuivel en vlees aan", zegt Tomas Wyns, expert klimaatbeleid en industriële transitie (Vrije Universiteit Brussel). "Het onderzoek is complex omdat er op verschillende niveaus aannames en schattingen moeten worden gemaakt. Hier kunnen zeker onjuistheden in sluipen. Het is ook niet eenvoudig om alle bronnen of data na te kijken."

"Maar wat zeker klopt, is dat een meerderheid van de voeding van onze koeien van geïmporteerde soja komt", vult professor bosbeheer Bart Muys (KU Leuven) aan. "Het is zonder twijfel dat onze veeteelt en onze consumptie van vlees en zuivel een grote impact hebben op andere delen van de wereld, zoals op het landgebruik in Brazilië."



Maar Muys zou zijn pijlen niet enkel richten op slechts een supermarkt. "Ahold Delhaize is daar bijvoorbeeld niet méér schuldig aan dan pakweg Carrefour. Wij als consumenten zijn allemaal mee verantwoordelijk via onze te hoge consumptie van vlees en melkproducten. Maar supermarkten hebben natuurlijk een sleutelrol om consumenten te doen bewegen. Via hun inkopen hebben zij veel macht."