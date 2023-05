CHECK - Neen, Rusland gebruikt geen "getrainde adelaars die drones neerhalen" om Moskou te beveiligen

Het Nederlandse experiment met politie-adelaars werd in 2017 al weer stopgezet. Het experiment leverde niet de gewenste resultaten op. Hetzelfde geldt voor adelaars die opgeleid werden om drones te intercepteren door politiediensten in Zwitserland.

Ook in Frankrijk werd de inzet van adelaars onderzocht. In 2018 werd daar nog een meisje van 5 per ongeluk door zo'n adelaar aangevallen, maar het is onduidelijk of het project intussen nog loopt of niet. Het Nederlandse bedrijf dat adelaars traint, biedt nog wel altijd zijn diensten aan op het internet.

De video's van de demonstraties waarin de roofvogels drones grijpen erg populair als voorbeeld van "de natuur die de technologie overwint". Regelmatig gaan ze viraal op sociale media.