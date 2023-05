Consultants konden miljoenen verdienen aan Bpost zonder openbare aanbesteding

Het feit dat het Rekenhof hier al meermaals gewaarschuwd heeft voor inbreuken, legt de kwestie ook op het bord van de politiek. "Als het Rekenhof zulke dingen aan de kaak stelt, is het aan het management of aan de politiek om de nodige maatregelen te treffen", stelt Van Garsse. "Dat die politiek ter verantwoording wordt geroepen, is wat we vandaag zien."