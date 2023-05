Containerschip vaart tegen Ringbrug in Willebroek, vrachtwagen botst tegen het opgetilde wegdek

Het containerschip is 199 meter lang, het gaat om een duwvaartschip in drie delen. Een eerste deel geraakte vlot onder de brug, maar in het tweede deel stonden enkele containers te hoog gestapeld. Het schip kwam klem te zitten onder de brug. Twee containers zijn van het schip gevallen. De brandweer heeft de containers in het water kunnen lokaliseren, en met boeien aangeduid waar ze liggen. Die containers worden straks gelicht. Het schip zou geen gevaarlijke stoffen vervoerd hebben, de meeste containers aan boord waren leeg.

De vrachtwagen die net kwam aangereden toen het wegdek van de brug omhoog kwam, raakte zwaar beschadigd aan de voorzijde. De vrachtwagenbestuurder raakte licht gewond aan de benen, hij is naar het ziekenhuis gebracht. Diesel en olie lekten uit het wrak, die zijn deels in het water van het Zeekanaal Brussel-Schelde terechtgekomen.