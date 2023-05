De vijf boeken van de week: de allerlaatste "Zeven zussen", Reynaert de Vos en de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2023 

De roman is opgedeeld in elf hoofdstukken en beslaat een tijdspanne van twee eeuwen. Elk hoofdstuk heeft een uniek hoofdpersonage met een eigen levensverhaal. De verschillende hoofdstukken worden met elkaar verbonden via de 19e eeuwse schrijfster Eliza May Drayden, met wie de hoofdpersonages allemaal overeenkomsten delen.

Daanje vertelde in het VPRO-boekenprogramma "Brommer op zee" dat het overlijden van haar ouders - zeven jaar geleden - de aanzet was voor het schrijven van haar meest recente werk. Na hun overlijden las Daanje veel boeken over de dood. Zo kwam "Wuthering Heights" op haar pad, een roman geschreven in 1847 door Emily Brontë, waarin de dood alom aanwezig is. Daanje ziet haar eigen roman als een soort moderne variatie op "Wuthering Heights".