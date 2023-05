9 doden bij Israëlische luchtaanvallen in de Gazastrook, onder wie 3 leiders van Islamitische Jihad

Drie van de doden zouden leiders van de terreurgroep Islamitische Jihad zijn. Volgens de Palestijnse autoriteiten in de door Hamas gecontroleerde Gazastrook zijn er ook vrouwen en kinderen bij de dodelijke slachtoffers.

Het geweld in de Gazastrook is de afgelopen week geëscaleerd na de dood van Khader Adnan, een leider van Islamitische Jihad. Hij zat in een Israëlische gevangenis en was in hongerstaking gegaan uit protest tegen zijn opsluiting. Sindsdien vinden over en weer Israëlische en Palestijnse aanvallen plaats.

Ook op de Westelijke Jordaanoever is het geweld toegenomen. Israël voert er aanvallen uit om Palestijnen uit te schakelen die volgens Israël zelf aanslagen plannen of gepleegd hebben. Israël zegt daarmee militaire netwerken en trainingskampen te willen ontmantelen.