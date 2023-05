Donald Trump schuldig bevonden aan seksueel misbruik van columniste: 5 miljoen dollar schadevergoeding

Donald Trump stond terecht voor de verkrachting van schrijfster E. Jean Carroll. De vrouw zegt dat Trump haar in 1996 verkrachtte in een pashokje van het luxewarenhuis Bergdorf Goodman in Manhattan. Ze deed destijds geen aangifte, maar vertelde het wel aan twee vriendinnen, en schreef erover in een boek in 2019. Carroll klaagde de voormalige president ook aan wegens laster omdat hij haar beweringen afschilderde als leugens.