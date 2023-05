Duizenden Serviërs komen op straat na dodelijke schietpartijen: "Betogers zien president Vucic als medeverantwoordelijke"

"Verheerlijking van geweld in de media is inderdaad een probleem in Servië, vooral in de private media die gelinkt zijn aan president Vucic", bevestigt Koster. "Het gaat dan om tabloids en realityshows waarin criminelen als helden worden neergezet of waarin het normaal is dat mannen vrouwen slaan."

"Dat blijft natuurlijk niet beperkt tot de media, maar zie je ook terug in de brede maatschappij. Ook in de graffiti op straat zie je bijvoorbeeld vooral criminele leiders opduiken. Er heerst een cultuur van geweldverheerlijking onder president Vucic en dat is de reden waarom mensen hem nu medeverantwoordelijk zien voor wat er vorige week gebeurd is."