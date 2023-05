E17 richting Antwerpen volledig versperd in Lokeren door ongeval met vrachtwagen

Momenteel staat er zes kilometer file, maar de file groeit snel aan, waarschuwt Bruyninckx. "We hebben op dit moment geen idee hoelang de hinder zal aanhouden, maar er is nu geen doorkomen aan richting Antwerpen, het verkeer staat helemaal stil. Mensen rijden best om." Ook in de richting van Gent is een kijkfile ontstaan.

De vrachtwagen moet nog getakeld worden, dus de hinder kan nog een tijdje aanhouden. "Er moet heel wat gebeuren om de weg opnieuw vrij te krijgen", zegt Bruyninckx. "Met een kraan moet de bestuurderscabine losgetrokken worden en nadien moet de takeldienst de vrachtwagen van de weg krijgen."

Het verkeer op de E17 in de richting van Antwerpen wordt in Lokeren van de snelweg gehaald en kan er in Waasmunster opnieuw op. Wie van Gent naar Hasselt rijdt, gaat het best via Brussel. Naar Antwerpen rijden kan via de R4 in Gent en de E34 of opnieuw via Brussel en vervolgens de E19.