Voka Limburg wil met escape room bedrijven sensibiliseren rond cybersecurity

Na de escape room wordt alles uitgebreid besproken met een ethische hacker om te kijken wat er goed en fout gelopen is. Volgens Voka Limburg gebeurt 95% van de gevallen van hacking via een medewerker. Die zich vaak niet bewust is van het gevaar. "Als het gebeurt, is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te melden. Daarnaast is het belangrijk dat mensen het kunnen herkennen, want er kan een groot gevaar in schuilen", zegt Dario D'Aprino.