Europees Hof voor de Rechten van de Mens veroordeelt België voor behandeling van seriemoordenaar Freddy Horion

Freddy Horion is een naam die in ons collectief geheugen staat. In 1980 wordt hij, samen met zijn kompaan, veroordeeld voor de moord op het gezin Steyaert. Hij krijgt de doodstraf, die later wordt omgezet in een levenslange gevangenisstraf. Horion zit al sinds 1979 in de gevangenis, en is daarmee een van de langs zittende gedetineerden van ons land. Hij heeft de voorbije jaren verschillende keren geprobeerd vervroegd vrij te komen, maar dat is nog nooit gelukt.