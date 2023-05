Topfavoriet Loreen haalt de finale van het Songfestival, Nederland niet: deze 10 landen zien we zaterdag terug

De te kloppen topfavoriet op het Songfestival dit jaar blijft Loreen. Na haar overwinning in 2012 met “Euphoria” doet ze voor de tweede keer mee voor Zweden. In deze eerste halve finale lost ze de torenhoge verwachtingen helemaal in, al is “Tattoo” geen tweede “Euphoria”. Maar het Songfestivalpubliek lust een vlot popnummer over een verloren liefde zeker wel.

De hoofdrol in Loreens act is weggelegd voor haar lange krulnagels en een groot ledscherm, dat haar bijna plet tot tegen het podium. Al van bij de intro heeft ze de zaal in Liverpool volledig mee, dankzij haar meeslepende nummer. Of Loreen voor de tweede keer kan winnen, en zich als recordhouder naast "Mister Eurovision" Johnny Logan nestelt in de geschiedenisboeken, weten we zaterdag.