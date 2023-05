500-tal leerlingen van middelbare en basisschool in Antwerpen even geëvacueerd door beschadigde gasleiding

Bij werken is dinsdagochtend een gasleiding op Linkeroever beschadigd. Even werd er gevreesd dat er daardoor een klein gaslek op een lagedrukleiding was ontstaan. Uit voorzorg werden Campus 2.3 van het Sint-Annacollege en basisschool De Dobbelsteen aan de Emile Verhaerenlaan even ontruimd. Een 500-tal leerlingen moesten het gebouw verlaten.

Uiteindelijk bleek het om loos alarm te gaan, de leiding in kwestie bleek al een tijdje buiten dienst te zijn. De brandweer gaf intussen toestemming om de school opnieuw binnen te gaan. Het incident duurde alles bij elkaar een kwartier.