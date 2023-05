Gentse nooddorp is klaar om 200 Oekraïense vluchtelingen te ontvangen

Vlaanderen betaalt het nooddorp. Er zijn nu al 50 containers aangekocht. Die zullen later, als de oorlog voorbij is, gebruikt worden om in te zetten bij de renovatie van sociale woningen. Mensen kunnen er tijdelijk wonen terwijl hun woning een opfrisbeurt krijgt. “Op die manier zetten hergebruiken we ze, het gaat om een duurzame investering die ook later opbrengt”, stelt minister Matthias Diependaele (N-VA). "Er komen nog eens 150 containers bij, ook die zijn gekocht door Vlaanderen. Ze zullen later hergebruikt worden als studentenwoning." De andere nooddorpen in Vlaanderen werken met gehuurde containers.