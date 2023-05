Gewelddadig incident aan politiecommissariaat Anderlecht: "Geen aanval tegen politie, maar wanhoopsdaad"

Na de feiten werd de verdachte aangehouden door de onderzoeksrechter. De man verscheen afgelopen vrijdag voor de raadkamer in Brussel, die zijn aanhouding bevestigde. Daardoor blijft de man nog minstens een maand in voorlopige hechtenis in de gevangenis. “Er werd een psychiater aangesteld om mijn cliënt te onderzoeken”, zegt Lemal nog. “Hij lijkt sinds de feiten zijn zin in het leven te hebben teruggevonden."

