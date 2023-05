Gezocht door de UAntwerpen, dood of levend: de blauwe zwemkrab

De aanleiding voor de oproep van de Universiteit Antwerpen is de vondst van een levende blauwe zwemkrab in Duitsland en de toenemende populatie in het zuiden van Europa. De krab komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika en zou in principe niet kunnen overleven in het koude klimaat van ons land, maar de universiteit wil de soort monitoren en onderzoeken. "Door het veranderende klimaat zou de soort zich hier kunnen vestigen en dan zijn we maar beter voorbereid", zegt professor Jonas Schoelynck (Universiteit Antwerpen).