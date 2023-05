Otterstraat in Turnhout gaat volgend jaar op de schop: kasseien en parkeervakken verdwijnen

"De straat ligt hier nu 40 jaar en is broodnodig aan onderhoud toe", zegt Hugo Meeus, coördinator van de dienst Ruimtelijke Ordening. "Ondertussen kijken we ook eens of ze nog breed genoeg is. Want de meeste auto's zijn 20 tot 30 centimeter breder geworden. Ook het voetpad zal hedendaagse maten krijgen. Dat betekent dat 2 mensen rustig naast elkaar kunnen wandelen en dat we ook rekening houden met containers voor huisvuil die er regelmatig staan. Dus ook de voetpaden zullen breder worden."

Ook aan de veiligheid en het comfort van fietsers wordt er gedacht. "De Otterstraat was destijds een van de eerste straten waar fietsers tegen de rijrichting in mochten rijden. De straat zal in totaal 5 meter breed worden met een duidelijke, aparte strook voor fietsers die in de tegengestelde richting rijden."