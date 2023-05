Eerste trouwers trots over homohuwelijk in Vlaamse Canon: "Hebben mee aan de weg getimmerd, maar niet meer dan dat"

"Dan schrijf je toevallig geschiedenis. Wij hebben op onze manier mee aan de weg getimmerd, maar ook niet meer dan dat. We zijn gewoon twee mensen die elkaar graag zien, werken en belastingen betalen", lacht Christel. Toch zullen de vrouwen niet ontkennen dat ze trots zijn op hun opvallende huwelijk. "Als we daardoor op één of andere manier mensen in een moeilijke situatie hebben kunnen helpen of steunen, dan zijn we daar best trots op."

"Op de dag van ons huwelijk kwam er een vrouw van in de 80 op ons afgestapt met twee rozen. Ze zei: 'Als ík dit vroeger had kunnen doen, had mijn leven er helemaal anders uitgezien.' Het was destijds misschien anders dan nu, maar ook vandaag is er soms nog veel onbegrip en verdriet. Daarom mag het homohuwelijk voor ons zeker in de Vlaamse Canon staan", aldus nog Christel.