In Gent komen extra trams met een systeem om snerpend geluid te dempen

"Het geluid van metalen wielen op metalen sporen van de trams in de bochten veroorzaakt geluidsoverlast. Het is een fenomeen dat bij alle trams voorkomt in heel de wereld", zegt Ine Pieters van De Lijn. Maar in Gent zijn al een groot aantal trams uitgerust met een systeem dat de sporen smeert en het snerpende geluid dempt. "Nu gaan we nog meer trams voorzien van een dergelijk smeersysteem", zegt Pieters.