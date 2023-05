Brand bij mestverwerkingsbedrijf in Kallo zorgt voor geurhinder: "Geen gevaar en alles onder controle"

Vanmorgen is brand ontstaan in de filters van een mestverwerkingsbedrijf in het Deurganckdok. Er was een hevige rookontwikkeling, maar er is geen gevaar voor de volksgezondheid. "De filters bestaan uit polyester. Als dat brandt, kan dat zorgen voor geurhinder", zegt burgemeester Van de Vijver. "Maar er was op geen enkel moment sprake van gevaarlijke stoffen die zouden ontsnapt zijn, alleen kan smeulende polyester wel ruiken. De rook is volledig naar het noorden getrokken en dus het zuiden van Beveren heeft er geen last van. Voor alle duidelijkheid, ondertussen is de brand volledig onder controle", laat de burgemeester nog weten.